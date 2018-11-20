Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.

«Этого не произойдет. Сейчас это просто выдумки, у нас есть некоторые идеи. Все, что я могу сказать, так это то, что о какой-либо Суперлиге не может быть и речи. Каждый будет иметь возможность участвовать в европейских турнирах», — цитирует Чеферина «Би-би-си».

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Согласно документам Football Leaks, 16 топ-кубов Европы намерены создать новый закрытый турнир. В европейской Суперлиге 11 команд-основателей будут защищены от вылета — испанские «Реал» и «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус» и «Милан», французский «ПСЖ», немецкая «Бавария». Оставшиеся пять станут гостями и от вылета из турнира застрахованы не будут. Такими командами станут итальянские «Интер» и «Рома». немецкая «Боруссия» (Дортмунд), испанский «Атлетико», французский «Марсель».

Ранее «Арсенал» признался в переговорах о создании Суперлиги.