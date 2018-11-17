Рыболовлев не намерен отказываться от «Монако»

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев намерен продолжать развитие команды, несмотря на судебные разбирательства, сообщает «Чемпионат.com».

Об этом рассказал его представитель Дмитрий Чечкин.

«Пока продолжаются судебные разбирательства, Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой.

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Что касается «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал Чечкин.

6 ноября Рыболовлев был арестован в Монако по подозрению в коррупции и торговле влиянием, а в его доме провели обыск. Позднее бизнесмен был отпущен.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался о возможной смене владельца клуба.