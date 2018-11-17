Защитник «Спартака» может заняться боями без правил

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, какую бы выбрал профессию, если бы не стал футболистом, передает «Советский спорт».

По словам Кутепова, он бы выступал в боях без правил. К этой идее защитник столичного клуба может вернуться после завершения футбольной карьеры.

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«Бои без правил. Как старший брат. Может быть, я после футбола еще займусь», — приводит слова Кутепова официальный сайт красно-белых.

Ранее сообщалось, что Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе.