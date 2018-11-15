Ари включен в стартовый состав сборной России на матч с Германией

Ари на тренировке сборной России РИА Новости
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Сборные России и Германии объявили стартовые составы на контрольный матч, сообщает «Советский спорт».

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Рюдигер, Керер, Киммих, Хектор, Хаверц, Сане, Гнабри, Вернер.

Россия: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Ал. Миранчук, Ари.

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Матч пройдет в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший форвард сборной России рассказал о главной интриге в матче с Германией.