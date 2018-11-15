Гендиректор РУСАДА прокомментировал визит делегации WADA в Москву

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал предстоящий визит делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию, передает ТАСС.

Глава организации отметил важность приезда представителей WADA в Россию.

Реклама

«Решение WADA направить свою делегацию в московскую лабораторию в конце ноября является очень важным событием. Мы очень надеемся, что процесс допуска к закрытым данным сдвинулся с мертвой точки. Нам нельзя подводить своих союзников и партнеров, одним из которых является WADA. Я знаю, что буквально за несколько часов до начала заседания совета учредителей российские официальные лица связались с WADA», — заявил гендиректор РУСАДА.

Также он подчеркнул, что по результатам проверки делегации российское агенство может лишиться аккредитации или, напротив, упрочить позиции.

«Надо помнить, что от решения вопроса с лабораторией зависит восстановление и Всероссийской федерации легкой атлетики, и Союза биатлонистов России. Нам нельзя сворачивать с выбранного пути», — заключил Ганус.

Визит WADA в московскую лабораторию состоится 28 ноября.

Ранее министерство спорта не планирует снижать финансирование российских легкоатлетов.