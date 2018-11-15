Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от матча с Германией

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды с Германией, передает ТАСС.

Экс-наставник считает встречу важной и показательной для сборной.

«Сегодняшняя игра меня интересует в плане теста на готовность. Все, что было — это прекрасно, наша команда нас порадовала и избаловала, но сегодня ее ждет совсем другой уровень. Матч с немцами покажет, готовы ли мы к выходу на уровень элитных сборных или предстоит еще большая работа в плане совершенствования. Сборной России надо держать свой уровень и подняться на одну ступеньку выше», — отметил специалист.

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Также он подчеркнул, что после проигрыша в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, а также нескольких поражений в Лиге наций Германия будет стараться на поле.

«Немцы после последних поражений будут стараться реабилитироваться. Я думаю, что немцы возьмут мяч под контроль и будут долго им владеть, но это не значит, что с первой минуты и до конца матча, но большую часть временных отрезков мяч будет у немецкой команды. Россияне будут играть вторым номером, выстраивать оборону и пытаться убегать в контратаки, что удавалось в игре чемпионата мира со сборной Испании», — поделился мнением Игнатьев.

Он также предположил, как будет вести себя команда России в отсутствии Александра Головина, Дениса Черышева, Марио Фернандеса и Артема Дзюбы.

«Большая группа основных игроков выпала из обоймы, будут выступать новые футболисты, которым надо время на адаптацию и понимание тренерских задач. Думаю, что козырем российской сборной может стать дисциплина и страсть. Игроки выйдут с желанием подтвердить свое место в составе», — заключил экс-тренер.

Встреча состоится 15 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов попросил заместителя председателя правительства России Константина Чуйченко проверить анонс товарищеского матча Россия — Германия на нарушение законодательства о разжигании межнациональной розни.