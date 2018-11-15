Вице-премьер России пожелала сборной удачи в матче с Германией

Вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала предстоящий товарищеский матч сборной России с командой Германии, передает ТАСС.

Политик поддержала сборную перед трудной встречей.

«Мы все болеем за нашу сборную, желаем ребятам всего самого лучшего. Будем за них болеть. Пожелаем им успеха», — подчеркнула Голодец.

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Игра состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в немецком Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов попросил заместителя председателя правительства России Константина Чуйченко проверить анонс товарищеского матча Россия — Германия на нарушение законодательства о разжигании межнациональной розни.