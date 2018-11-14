Чемпион мира по шахматам высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает «Комсомольская правда».

Футболисты обвиняются по двум статьям «Хулиганство» и «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, где пробудут до 8 декабря.

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«У меня двойственное чувство. Когда отъявленные преступники попадают в места заключения — это правильно. А здесь какое-то умопомрачение», — заявил Карпов.

Известный шахматист также считает, что игроки будут потеряны не только для футбола, но и как люди.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не хотел отдавать жене Мамаева иномарку мужа.