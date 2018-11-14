Спортивный арбитражный суд не назначил дату слушаний по делу ВФЛА
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не назначил дату рассмотрения иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает ТАСС.
26 сентября ВФЛА подала иск к ИААФ в CAS. В документе указано на необоснованность присутствия в дорожной карте по восстановлению следующих критериев: признание российскими властями выводов комиссии Ричарда Макларена о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами; предоставление российскими властями информации и доступа к закрытым данным Московской антидопинговой лаборатории.
«CAS пока не определился с датой слушания нашего иска», — рассказал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
ИААФ в конце 2015 года приняла решение приостановить членство ВФЛА в организации и выработала дорожную карту по восстановлению, в которой присутствовало более 200 критериев и условий. К настоящему времени практически все они являются выполненными.
Ранее сообщалось, что из государственного бюджета будут выделены деньги на восстановление легкоатлетических площадок.