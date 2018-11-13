Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых игроков

Близкий друг бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера и знаменитый агент Шандор Варга прокомментировал заявление нападающего казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина о завершении карьеры футболиста, передают «Известия».

Специалист рассказал о том, как французский наставник решался на трансфер форварда из петербургского «Зенита».

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«Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он когда-либо работал. Арсен перед покупкой Андрея советовался со многими, в том числе и со мной. Ему говорили, что Аршавин непростой футболист: может провести один яркий матч, а потом неудачно сыграть несколько игр подряд. Но Венгер очень хотел видеть его в «Арсенале» и ни разу не пожалел о том, что купил его в свою команду», — поделился историей Варга.

За свою карьеру Аршавин, помимо казахстанского и лондонского клубов, выступал за сборную России и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует перенести матчи Лиги чемпионов.