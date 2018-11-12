Экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
Вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС.
«Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», — написал Габулов в инстаграме.
Габулов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар» и «Брюгге».
В составе сборной России вратарь провел десять матчей, из которых шесть отстоял «на ноль». В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018-м вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Габулов может стать министром спорта Северной Осетии.
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Дорогие друзья! ⠀ С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет - я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом. ⠀ От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал - всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное! ⠀ Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня. ⠀ Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным.