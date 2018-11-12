Экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры

Вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС.

«Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», — написал Габулов в инстаграме.

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Габулов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань», пермский «Амкар» и «Брюгге».

В составе сборной России вратарь провел десять матчей, из которых шесть отстоял «на ноль». В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018-м вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Габулов может стать министром спорта Северной Осетии.