Временный тренер «Реала» Солари установил рекорд клуба

Мадридский «Реал» одержал победу в матче с «Сельтой» в рамках 12-го тура испанской Ла Лиги, сообщает «Советский спорт».

«Сливочные» одолели соперников со счетом 4:2. Эта четвертая победа на счету Сантьяго Солари как исполняющего обязанности главного тренера команды.

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Аргентинский специалист стал первым наставником с 2009 года, который провел такое количество удачных матей в начале пребывания на должности.

Подобное удавалось чилийцу Мануэлю Пеллегрини девять лет назад, под руководством которого «королевский клуб» победил семь раз подряд.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич лидирует в голосовании за «Золотой мяч» после подсчета половины голосов.