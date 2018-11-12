Игуаин извинился за поведение в матче между «Миланом» и «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин извинился за свое поведение в матче против туринского «Ювентуса» в рамках 12-го тура Серии А, передает «Советский спорт».

Аргентинский форвард принес извинения за то, что кричал на арбитра, показавшего ему на 83-й минуте желтую карточку за грубую игру против защитника «старой синьоры» Бенатиа.

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«Я должен извиниться перед партнерами по команде, тренером, болельщиками и арбитром, который знает, что я ему сказал. В то же время, судьи должны понимать эмоции. Но я отреагировал так, как не имел права, поэтому приношу свои извинения. Когда вы играете против своего бывшего клуба, очевидно, чувствуете себя иначе. Я полностью несу ответственность за инцидент, это не должно повториться. Но в тот момент мы проигрывали, а футболисты не роботы. Мы люди, у нас есть эмоции. Я знаю, что должен контролировать себя и учиться быть спокойнее», — цитирует Игуаина Sky Sport Italia.

Из-за критики в адрес судьи футболист также получил красную карточку и был удален с поля.

В итоге «Милан» проиграл туринской команде со счетом 0:2.

Ранее наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо после ничейного результата с «Эмполи» (1:1) в матче шестого тура чемпионата Италии признался, что его команда убила игру, даже несмотря на хороший футбол.