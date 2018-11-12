«Арсенал» вместо Кононова будут тренировать два наставника

Новым главным тренером тульского «Арсенала» фактически станет Игорь Семшов, а формально руководить командой будет Игорь Черевченко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Семшов заменит Олега Кононова, который покинул клуб ради должности наставника московского «Спартака». Однако у него нет лицензии PRO, необходимой для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому до 2018 года Черевченко станет фиктивным наставником тульского клуба.

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Семшов являлся главным тренером новомосковского «Химика», Червиченко работал со столичным «Локомотивом» в период его победы на Кубке России в сезоне-2014/15.

Ранее полузащитник красно-белых Роман Зобнин прокомментировал отставку главного тренера Массимо Карреры, а также работу с исполняющим обязанности Руалем Рианчо.