Гендиректор ЦСКА не стал называть команду главным конкурентом «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не считает команду главным конкурентом петербургского «Зенита» за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.

После 14-ти туров «Зенит» имеет в активе 31 очко и занимает первое место в таблице. ЦСКА расположился на пятом месте, набрав 23 очка.

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«Думаю, что матч нам удался, особенно первый тайм. Очень важная победа, потому что в последнее время нас преследовали неудачи, даже в тех матчах, в которых мы должны были брать очки. Особенно важно, что добились этого результата перед перерывом на матчи сборных.

ЦСКА — главный конкурент «Зенита»? Не думаю. Там целая группа команд, которая претендует на борьбу за чемпионство», — заявил Бабаев.

Ранее форвард ЦСКА Чалов рассказал о важности победы над «Зенитом».