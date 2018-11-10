Футболист спровоцировал аварию со смертельным исходом

Машина из президенсткого кортежа президента Молдавии Юрия Додона попала в аварию, 9 сентября 2018... Publika.md
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Полузащитник южнокорейского клуба «Чеджу Юнайтед» Ли Чанмин стал участником дорожной аварии со смертельным исходом, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Inquirer Sports, хавбек выехал на встречную полосу на своем автомобиле и столкнулся с другой машины. В результате ДТП находившаяся в другом автомобиле 68-летняя пассажирка скончалась, а водитель получил серьезные травмы.

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Чанмин в беседе с правоохранительными органами признал свою вину, однако отметил, что в момент аварии был трезв.

Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» был задержан полицией за езду в пьяном виде.