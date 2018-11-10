Футболист спровоцировал аварию со смертельным исходом

Полузащитник южнокорейского клуба «Чеджу Юнайтед» Ли Чанмин стал участником дорожной аварии со смертельным исходом, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Inquirer Sports, хавбек выехал на встречную полосу на своем автомобиле и столкнулся с другой машины. В результате ДТП находившаяся в другом автомобиле 68-летняя пассажирка скончалась, а водитель получил серьезные травмы.

Реклама

Чанмин в беседе с правоохранительными органами признал свою вину, однако отметил, что в момент аварии был трезв.

Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» был задержан полицией за езду в пьяном виде.