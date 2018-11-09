Рыболовлев проигнорирует подписку о невыезде и вернется в Москву

Владелец французского «Монако» Дмитрий Рыболовлев, который обвиняется в коррупции и оказании влияния на должностых лиц, намерен прилететь в Москву 10 ноября, сообщает «Новая газета».

По данным источника, российский миллиардер вернется в Москву, несмотря на то, что ему запретили покидать территорию княжества, обязав регулярно отмечаться в полиции.

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Однако он был выпущен на свободу на территории Монако под юридическим контролем.

Прокуратура княжества обвиняет олигарха в коррупции и «торговле влиянием», в доме у Рыболовлева прошли обыски.

Ранее «Монако» прокомментировал информацию портала Football Leaks относительно подробностей трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе из команды в столичный «ПСЖ».