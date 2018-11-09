Тренер Туктамышевой оценил выступление фигуристки в короткой программе
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Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин оценил выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
«Я очень доволен сегодняшним прокатом Лизы. Но ее основная борьба еще впереди», — цитирует Мишина ТАСС.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Четвертый этап Гран-при проходит в Хиросиме. Произвольные программы фигуристки представят 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Туктамышева лидирует после короткой программы на Гран-при Японии.