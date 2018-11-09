Туктамышева лидирует после короткой программы на Гран-при Японии
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Японии, сообщает «Советский спорт».
Результат россиянки — 76,17 балла. Второй идет японка Сатоко Мияхара (76,08). Третье место занимает ее соотечественница Маи Михара (70,38).
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Россиянка Алена Леонова показала шестой результат (68,22). Еще одна представительница России Мария Сотскова располагается на девятой позиции (60,75).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа
1. Елизавета Туктамышев (Россия) — 76,17;
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 76,08;
3. Маи Михара (Япония) — 70,38;
6. Алена Леонова (Россия) — 68,22;
9. Мария Сотскова (Россия) — 60,75.