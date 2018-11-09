Траньков оценил выступление Забияко и Энберта в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил выступление российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

«У ребят был очень сложный график, на прошлой неделе они выступали в Финляндии, где выиграли. Только в понедельник вернулись в Москву и в среду прилетели в Японию. Три дня ребята не тренировались, но очень уверенно откатали короткую программу, даже поувереннее и надежнее, чем в Финляндии.

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В Финляндии присутствовала какая-то осторожность, а здесь этого не было видно, они катались, как настоящие лидеры, и заслуженно занимают первую строчку», — цитирует Транькова ТАСС.

Также специалист добавил, что один из элементов выступления был справедливо оценен судьями низко.

«Это не лучший элемент у ребят, иногда он получается чуть лучше, иногда как сегодня. Над ним надо очень много работать. Но зато все остальные элементы были выполнены выше всяких похвал», — отметил Траньков.

Забияко и Энберт лидируют после короткой программы. Произвольное выступление россияне представят 10 ноября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы в женском одиночном катании.