Магнус Карлсен заявил о ненависти со стороны женщин

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал предстоящую встречу с Фабиано Каруаной за мировую корону, передает «Российская газета».

По словам норвежского гроссмейстера, в этом поединке он не ждет поддержки со стороны женской аудитории, которая, как признался Карлсен, испытывает ненависть по отношению к нему.

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«Женщины ненавидят меня, поэтому и я их отталкиваю! Так что вряд ли поддержка с их стороны имеется», — рассказал Карлсен.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ планирует увеличить призовой фонд матча за мировую шахматную корону.