Рианчо ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо РИА Новости
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал свое дальнейшее будущее, передает «СЭ».

По словам испанского специалиста, который возглавляет красно-белых после отставки Массимо Карреры, он не останется в клубе в статусе помощники главного тренера.

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«Я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал тренером по физподготовке и помощником. В тех командах, где я работал, 4 года я играл в Лиге чемпионов и 4 года в Лиге Европы. То есть опыт у меня есть. Но сейчас я – исполняющий обязанности», — сказал Рианчо.

Ранее сообщалось, что Рианчо посвятил победу в матче Лиги Европы своему отцу.