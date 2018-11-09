Адвокат Кокорина прокомментировал информацию о продлении ареста игрока

Олег Попов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопрос о возможном продлении ареста своего подзащитного до 8 февраля, передает «СЭ».

По словам юриста, суд не принимал решения о мере продлении ареста для игрока.

«Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял. Поэтому информация, распространенная в СМИ, неверна», — сказал Попов.

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Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на текущий момент находятся под арестом в СИЗО №2 «Бутырка» из-за устроенных драк в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал в СИЗО.