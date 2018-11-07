Министр спорта России: продажа пива не повлияет на поведение фанатов

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал перспективы свободной продажи пива на спортивных стадионах, передает ТАСС.

Колобков уверен, что алкоголь никак не повлияет на поведение болельщиков на трибунах.

«Я думаю, что вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт.

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Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно», — заявил министр.

До этого депутаты сочли невесомыми доводы о продаже пива на стадионах. Некоторые предложили продавать на аренах медовуху, блины, пельмени и пожарские котлеты.

Ранее Колобков рассказал о предстоящем чемпионате мира по мас-рестлингу.