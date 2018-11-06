Матч за Суперкубок Испании в 2019 году может пройти в США, Китае или Катаре

Следующий матч за Суперкубок Испании может вновь пройти за пределами страны, сообщает «Советский спорт».

По информации Sport.es, в данный момент руководство Испанской федерации футбола рассматривает три предложения — от США, Китая и Катара.

Стоит отметить, что предложение провести матч в США сделала та же компания, что пытается организовать игру между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. Президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес уже получил готовый план проведения матча за Суперкубок Испании в США. При этом компания Relevent не только лоббирует проведение одного матча с участием испанских клубов в США, но и пытается вести переговоры о проведении сразу пяти следующих матчей Суперкубка Испании на территории США.

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По данным источника, Китай и Катар готовы заплатить Испанской федерации более значительную сумму за проведение Суперкубка, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант стратегического продвижения на североамериканском рынке.

В 2018 году Суперкубок Испании прошел в Марокко — «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти удивлен подходом «Барселоны» к подготовке к матчам.