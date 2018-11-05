Форвард «Локомотива» считает возможным выход из группы Лиги чемпионов

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал шансы команды в матче четвертого тура групповой этапа Лиги чемпионов против «Порту», передает «Советский спорт».

За три тура на турнире «железнодорожники» не смогли набрать ни одного очка, все три матча команда проиграла.

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«Я думаю, что выход из группы вполне возможно. В команде хорошее настроение, мы все считаем, что эта задача выполнима. Готовимся к матчу с уверенностью, что можем добиться всего.

Да, в Москве мы проиграли «Порту», допустив ошибки. Все могло сложиться иначе, из-за своих ошибок мы проиграли матч. Завтра все будет совсем иначе. Готовы к атакующему футболу «Порту», у нас еще есть время правильно настроиться», — заявил нападающий.

Матч с «Порту» состоится 6 ноября в Португалии и начнется в 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главный тренер команды Юрий Семин заявил, что «Локомотив» заслужил немного больше в Лиге чемпионов.