Экс-хавбек «Спартака» Промес поддержал Глушакова на русском языке

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает «Советский спорт».

Промес выложил сторис в инстаграме, которая посвящена его бывшему одноклубнику. Текст написан на русском языке, но с ошибками.

Реклама

В сентябре Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был отправлен в молодежную команду из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера Массимо Каррерой. Футболисты поставили лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова про отставку итальянского специалиста.

После увольнения Карреры 22 октября Глушаков вернулся в основу и снова стал капитаном, однако это не понравилось болельщикам московского клуба, которые стали оскорблять и освистывать футболиста на матчах.

Ранее сообщалось, что форвард «Урала» считает неправильным отношение болельщиков к Глушакову.