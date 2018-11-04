Фигурист Коляда объяснил четвертое место на этапе Гран-при в Финляндии
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Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему смог занять только четвертое место на этапе Гран-при в Финляндии, передает «Советский спорт».
При исполнении произвольной программы фигурист упал дважды.
«Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат — тоже результат.
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Ошибки на прыжках технические. Может быть, дыхание сбилось после падения на сальхове, может быть, паузу надо было подольше взять. Все остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально», — заявил спортсмен.
Первое место занял японский фигурист Юдзуру Ханю, установив три мировых рекорда.