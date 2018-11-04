Хачанов рассказал об ожиданиях от финала турнира «Мастерс»

Карен Хачанов РИА Новости
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ожиданиях от финала турнира «Мастерс», передает «Советский спорт».

Это финал станет первым в серии турниров «Мастерс» в карьере российского спортсмена. В заключительном поединке он сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

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«Я рад, что с каждым матчем на турнире мне удавалось улучшить свою игру. Это значит, что я становлюсь неплохим теннисистом, который с каждым матчем играет все лучше и лучше, что здорово. В матче с Тимом особо напряженными были первые геймы, а затем при счёте 4:4 я смог переломить ход встречи и взял инициативу на себя.

Думаю, что во второй половине этого года я на самом деле показываю свой лучший теннис и провожу свой лучший сезон. Я уверен в себе, и я в финале, поэтому я очень рад.

Финал с Джоковичем? Посмотрим, что будет. Мне нравится играть на парижских кортах. Много болельщиков поддерживают нас, поэтому любой сценарий финала будет для хорош меня», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Ранее Джокович обыграл Федерера и встретится с Хачановым в финале «Мастерса» в Париже.