Экс-глава «Спартака» подтвердил переговоры с Карпиным и Кононовым

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера столичной команды, передает Rusfootball.

Экс-глава считает, что руководству красно-белых стоит определиться, какие игроки являются самыми значимыми для клуба.

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«Лично мне кажется, что главная проблема «Спартака» в том, что его постоянно перестраивают. И никак не могут остановиться. Не могут определиться с основным костяком, скелетом, вокруг которого и будут достраивать команду», — поделился мнением бывший президент.

Также он отметил, что отставка итальянского специалиста — это верное решение.

«Ситуация такова, что убрали Карреру правильно: у команды нет движения вперед. У нее нет развития. Но замену не подобрали. Что же касается постоянно озвучиваемых в прессе метаний – не знаю точно, насколько они имеют место. Знаю лишь, что с Карпиным точно разговаривали. И с Кононовым, вроде бы, также. Но настало время определяться. Потому что Рианчо – это очень прикольно, но несерьезно», — заключил Червиченко.

СМИ утверждают, что главными кандидатами на пост наставника московской команды являются Валерий Карпин («Ростов») и Олег Кононов («Арсенал»).

Ранее бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался относительно исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и игре столичного клуба в матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи».