«Лестер» отправится в Бангкок на похороны владельца клуба
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Футболисты и тренерский штаб «Лестер Сити» вылетят в Таиланд на похороны владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, который погиб в крушении вертолета, сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, клуб поедет в Бангкок после матча против «Кардиффа» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Похороны главы состоятся 3 ноября.
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура АПЛ между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
Ранее английская команда на своем официальном сайте опубликовала письмо Айяватта Шривадданапрабха, сына трагически погибшего владельца.