«Милуоки» потерпел первое поражение в сезоне НБА от «Бостона»

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» со счетом 117:113 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

В команде победителей лучше всех проявил себя защитник Кайри Ирвинг, набравший 28 очков. В активе проигравшей команды отметился 33 очками форвард Яннис Адетокунбо.

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Для «Бакс» это поражение стало первым в сезоне. Им они прервали серию из семи побед.

Ранее стало известно место проведения матча всех звезд НБА 2022 года.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон» (Массачусетс) — «Милуоки» (Висконсин) — 117:113 (23:16, 32:37, 38:25, 24:35)