Игроки «Зенита» стали героями фильмов ужасов

Во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между ФК «Зенит» и... Михаил Киреев/РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» оригинальным способом поздравил болельщиков с Хэллоуином, сообщает «Советский спорт».

На официальной странице сине-бело-голубых в твиттере появилась фотография, на которой игроки клуба с помощью редактора изображены в образах героев популярных фильмов ужаса.

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«Счастливого Хэллоуина», — гласит надпись под фотографией.

Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Малкин нарядился ковбоем на Хэллоуин.