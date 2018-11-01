Игроки «Зенита» стали героями фильмов ужасов
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Петербургский «Зенит» оригинальным способом поздравил болельщиков с Хэллоуином, сообщает «Советский спорт».
На официальной странице сине-бело-голубых в твиттере появилась фотография, на которой игроки клуба с помощью редактора изображены в образах героев популярных фильмов ужаса.
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«Счастливого Хэллоуина», — гласит надпись под фотографией.
Ранее сообщалось, что хоккеист Евгений Малкин нарядился ковбоем на Хэллоуин.
Standard football #HappyHalloween tweet pic.twitter.com/0Iy1UB4lgY— FC Zenit in English�� (@fczenit_en) 31 октября 2018 г.