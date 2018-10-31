Кононов высказался о возможном переходе в «Спартак»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал слухи, которые касаются его возможного перехода в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что Кононов является первым претендентом на замену Массимо Каррере, который был уволен 22 октября.

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«На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я тренер «Арсенала» и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы «Арсенал» играл, показывал футбол и результат.

На тему «Спартака» сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба», — заявил он.

31 октября «Арсенал» обыграл «Ахмат» в 1/8 финала Олимп — Кубка России со счетом 2:0.

Ранее «Арсенал» обыграл «Ахмат» в матче Олимп — Кубка России.