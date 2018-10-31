Плющенко сравнил Туктамышеву с Загитовой и Медведевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что Елизавета Туктамышева не составит конкуренцию Алине Загитовой и Евгении Медведевой, если они чисто выполнят свои программы, передает «РИА Новости».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году.

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«Если Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, то Туктамышева их не обыграет. Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке – нет. Речь, главным образом, о скольжении и презентации.

Лиза может взять свое в технической оценке за счет чистого исполнения тройного акселя. Но если она пойдет на два тройных акселя в произвольной программе и выполнит их качественно, то точно будет первой по технике. Но для второй оценки ей нужны связки, переходы, больше артистичности. Скольжение должно быть мягче», — поделился Плющенко.

Туктамышева стала первой на этапе Гран-при в Канаде, Медведев заняла второе место.

Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.