Российский футболист замерз насмерть

Российский футболист и тренер Константин Андросенко погиб от переохлаждения. Об этом сообщает информационное агентство «О чем говорит Смоленск».

27 октября 38-летний Андросенко был за рулем автомобиля, но в какой-то момент почувствовал недомогание. Машина съехала в кювет, и находившийся в бессознательном состоянии футболист умер от холода.

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В Смоленской любительской футбольной лиге Константин играл в формате 8х8 за «Смоленские бриллианты», «Кристалл» и «Искру-СЛФЛ». В текущем сезоне формата 6х6 он провел несколько игр за команду Первой лиги «Искру». В чемпионате области Константин защищал цвета «Рославля», «Печерска» и «Металлурга». Помимо большого футбола спортсмен играл еще в пляжный и мини-футбол. На момент смерти Андросенко был помощником тренера детской команды по мини-футболу в Смоленске.

30 октября в Смоленске состоялась церемония прощания с погибшим. Его похоронили в родном Рославле.