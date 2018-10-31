Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало четырех российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

На четыре года, начиная с 1 октября, от участия в соревнованиях отстранены Роман Редникин и Сергей Орешников. Валерий Темник также дисквалифицирован на четыре года, начиная с 4 сентября. 24 сентября стартовал срок четырехлетней дисквалификации Фатимы Умахановой.

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19 октября истек срок четырехлетней дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России. Российские штангисты смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.

Ранее сообщалось, что пять легкоатлетов были дисквалифицированы за употребление допинга.