Четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг
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Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало четырех российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
На четыре года, начиная с 1 октября, от участия в соревнованиях отстранены Роман Редникин и Сергей Орешников. Валерий Темник также дисквалифицирован на четыре года, начиная с 4 сентября. 24 сентября стартовал срок четырехлетней дисквалификации Фатимы Умахановой.
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19 октября истек срок четырехлетней дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России. Российские штангисты смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.
Ранее сообщалось, что пять легкоатлетов были дисквалифицированы за употребление допинга.