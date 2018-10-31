Россия примет три турнира WTA в 2019 году

Стал известен календарь соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA) на 2019 год, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте организации, России предстоит принять три турнира. Первый St. Petersburg Ladies Trophy будет проходить в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля. Далее, летом, с 22 по 28 июля примет теннисистов второй розыгрыш Moscow River Cup. Традиционный ВТБ Кубок Кремля пройдет с 14 по 20 октября.

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Началом сезона станет соревнование в китайском Шэньчжэне 30 декабря 2018 года, последним этапом для спортсменов будет Итоговый чемпионат WTA 3 ноября 2019 года.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов одолел австралийца Мэттью Эбденома в матче второго круга теннисного турнира категории Masters в Париже.