Молодому человеку Туктамышевой понравилось выступление в нижнем белье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после своего резонансного показательного выступления на Гран-при Канады, передает «СЭ».

21-летняя Туктамышева одержала победу на Skate Canada, а на показательном прокате шокировала всех, раздевшись по ходу выступления до нижнего белья.

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«Мы достаточно много работали над номером, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный качественный номер. Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему.

Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось», — сказала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сравнила Евгению Медведеву и Алину Загитову с делящими кусок мяса котятами.