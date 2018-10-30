Замглавы Королевской федерации футбола Испании задержан за коррупцию

Вице-президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Андреу Субиес был задержан Гражданской гвардии, сообщает ТАСС.

По информации Vanguardia, сотрудники формирования арестовали вице-президента, а также других подозреваемых в рамках антикоррупционного расследования.

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Задержание произошло в результате обысков в офисе Федерации футбола Каталонии, которую Субиес раньше возглавлял.

Следствие утверждает, что экс-президент RFEF Анхель Мария Вильяр незаконно финансировал региональные федерации, чтобы те оказывали ему помощь в выборах, а Субиес был тем, кто помогал ему в этом.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена запретить проведение встречи 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в США.