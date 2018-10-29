«Реал» выразил соболезнования «Лестеру» в связи с крушением вертолета
Мадридский «Реал» выразил соболезнования английскому клубу «Лестер Сити», владелец которого, Вишая Шривадданапрабхы, погиб в крушении вертолета, передает «Советский спорт».
На официальном сайте «сливочные» выразили соболезнования близким и родственникам погибших в катастрофе.
«Реал» выражает сожаление в связи со смертью президента «Лестера» и людей, которые сопровождали его. Клуб хочет выразить соболезнования семьями погибших, их друзьям и всем поклонникам «Лестера», — гласит заявление.
Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.
Ранее арка над стадионом «Уэмбли» зажглась сине-белыми огнями в память о погибших в происшествии.