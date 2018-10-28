Главный герой матча «Барселона» — «Реал» поделился впечатлениями от игры
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».
«Во втором тайме «Реал» хотел исправить ситуацию, начал создавать моменты и забил гол. Соперник продолжал атаковать, но мы проделали хорошую работу. Нам удалось воспользоваться свободными зонами.
Конечно, лучше, когда Лионель Месси играет вместе с нами, он лучший футболист в мире. Но как команда мы должны гордиться своей игрой. Показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси», — цитирует Суареса Marca.
Встреча между «Барселоной» и «Реалом», прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.