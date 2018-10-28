Туктамышева рассказала об эмоциях после победы в Канаде

Россиянка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает «Советский спорт».

Туктамышева стала победительницей в женском одиночном катании, набрав 203,32 балла. Второй стала японка Мако Ямашита (203,06). Троку лучших замкнула россиянка Евгения Медведева (197,91)

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«Сегодня было тяжелее кататься, чем вчера, особенно после падения на первом прыжке. Но я довольна, что выиграла Skate Canada. Остальные девушки катались хорошо», — сказала Туктамышева после выступления.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.