Форвард «Барселоны» оценил игру «Реала» без Роналду

Нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес рассказал, чего ожидает от матча против мадридского «Реала», передает «Советский спорт».

Матч, который состоится в рамках чемпионата Испании, состоится 28 октября в 18.15 по московскому времени.

«У «Реала» новый тренер. Говорите, что хотите, но этот факт всегда придает мотивации игрокам. Они хотят показать, что готовы играть и стараются изо всех сил. Конечно, они будут играть аккуратно. У них есть качественные игроки, которые могут повлиять на исход встречи.

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Роналду? Все знают, насколько хорош Криштиану. Но все же команда выше одного игрока. У «Реала» есть и другие игроки, которые могут сделать результат», — приводит слова форварда Marca.

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел этим летом в туринский «Ювентус».

Ранее экс-форвард «Барселоны» назвал замену Роналду в «Реале».