Де Лаурентис: договоримся с Кавани, если он пойдет на понижение зарплаты

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани РИА Новости
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Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях уругвайский нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в итальянский клуб, сообщает «Советский спорт».

«Кавани хорош. Он забивал более 30 голов за сезон в «Наполи». Все зависит только от него, двери «Наполи» открыты. Я не катарский шейх. Если он захочет уйти из «ПСЖ» и готов пойти на понижение зарплаты, мы договоримся, ведь никто не хочет держать игрока против его воли, – цитирует Де Лаурентиса Squawka.

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Форвард играл за «Наполи» с 2011 по 2013 год. В нынешнем сезоне Кавани провел 6 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее отмечалось, что уругваец не собирается продлять контракт, действие которого рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести двух форвардов из чемпионата Италии.