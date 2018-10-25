Бышовец назвал «Бордо» одним из флагманов французского футбола

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о следующем сопернике сине-бело-голубых в Лиге Европы, сообщает газета «Известия».

»«Бордо» всегда является одним из флагманов французского футбола, чьи команды славятся организацией игры в обороне и хорошими исполнителями в атаке. Как раз с подобными соперниками у «Зенита» уже не первый сезон возникают проблемы.

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Но при Семаке команда показала, что умеет быстро и точно делать выводы из неудач и должным образом адаптироваться к имеющимся у себя ресурсам, а также сильным и слабым сторонам противника. Поэтому есть вера, что с «Бордо» «Зенит» сумеет реабилитироваться за неудачу с «Динамо»», — надеется Бышовец.

Ранее «Барселона» без Месси обыграла «Интер» в матче Лиги чемпионов.