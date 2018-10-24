ЦСКА выступил с заявлением по происшествию в римском метро

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по происшествию в римском метро, сообщает «Советский спорт».

«Наша основная задача сейчас — оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент и занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте», — говорится в сообщении на официальном сайте армейского коллектива.

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В клубе отметили оперативную помощь, которую предоставили болельщикам представители посольства в Италии и Российский футбольный союз (РФС).

«Также, по нашей информации, медики и полиция Рима, вопреки противоречивым заявлениям, не оставили наших граждан без внимания и поддержки», — отметили в ЦСКА.

В клубе прокомментировали информацию о том, что инцидент произошел по вине болельщиков ЦСКА, прыгавших на эскалаторе.

«Мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас — их здоровье и возвращение на родину.

А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, — должны выяснить правоохранительные органы Рима», — отметили в ЦСКА.

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», который прошел в столице Италии, в римском метро произошел сбой в работе эскалатора, из-за которого пострадали десятки людей, большая часть из которых — болельщики армейского клуба.

Позднее появилась информация о том, что виновниками произошедшего являются фанаты армейцев, прыгавшие на эскалаторе.

Ранее болельщик ЦСКА опроверг информацию о прыжках на эскалаторе в метро Рима.