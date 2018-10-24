Устюгов может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал травму двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова, передает ТАСС.

По сообщению норвежского телеканала TV2, российский спортсмен может пропустить стартовый этап Кубка мира в Финляндии из-за повреждения пальца.

Реклама

«Рентген показал смещение кости на большом пальце. Теперь Сергей вернется в Россию в конце недели, где он будет обследоваться дальше. Прежде всего он должен быть здоров, чтобы можно было провести альтернативную подготовку. Я не уверен, сможет ли он подготовиться к этапу Кубка мира в Финляндии через месяц», — рассказал Крамер.

Вскоре Устюгову будут делать операцию на большом пальце руки в клинике российских волейболистов.

Ранее тренерский штаб сборной выбрал четырех спортсменов, которые будут представлять Россию на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина.