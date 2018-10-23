Каррера проведет прощальную встречу с командой во вторник

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может провести прощальную встречу с игроками 23 октября, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игроки столичного клуба хотят лично поблагодарить специалиста, который впервые за 16 лет привел команду к чемпионству, а также попрощаться и подарить памятный сувенир.

Реклама

Каррера был уволен 22 октября после неудовлетворительных результатов команды. Последним его матчем у руля «Спартака» стала домашняя игра с тульским «Арсеналом», когда красно-белые уступили со счетом 2:3.

Ранее Каррера и Ещенко обменялись словами благодарности.