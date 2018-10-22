«Спартак» заявил о намерении уговорить Черчесова на должность тренера

Член попечительского совета ветеранов московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отстранение Массимо Карреры с поста главного тренера столичного клуба, передает ТАСС.

Футболист назвал дату, до которой точно будет известно имя нового наставника красно-белых.

Реклама

«Новый тренер появится в течение 10 дней, вопрос решится до 1 ноября. Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет, он фактически развалил коллектив», — заявил член попечительского совета.

Он отметил, что руководство клуба рассматривает кандидатуру тренера сборной России Станислава Черчесова на должность наставника «Спартака».

«Мы хотели бы с Черчесовым поговорить на предмет его прихода в «Спартак». Да, он возглавляет сборную, но с ней же не надо постоянно работать. Надо еще побеседовать с ним, и я уверен, что мы решим этот вопрос», — заключил Гаврилов.

Стало известно, что основным кандидатом на место Карреры является также бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко вернутся в основной состав красно-белых после отставки итальянского специалиста.